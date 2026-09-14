Man in serious condition after shark attack near Western Australia

A man was in serious but stable condition Monday after he was attacked by a shark while he was surfing off a beach in Western Australia.
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