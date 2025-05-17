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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жительница Рубцовска перевела 20 тысяч рублей на "безопасный счет"

Жительница Рубцовска перевела 20 тысяч рублей на "безопасный счет"

Обман начался с предлога заменить счетчик, а затем к разговору подключился якобы сотрудник Роскомнадзора Жительница Рубцовска лишилась более 20 тысяч рублей после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

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