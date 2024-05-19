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Лолита пожаловалась на свою жизнь после "голой" вечеринки Ивлеевой: "Видите красный глаз?"

Лолита пожаловалась на свою жизнь после "голой" вечеринки Ивлеевой: "Видите красный глаз?"

Певица призналась, что устала от огорода и хочет вернуться на сценуНедавно Лолита Милявская опубликовала на своей странице в соцсетях видео, где она показывает свой красный глаз и говорит, что это стало следствием двухдневного пребывания в огороде.

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