Лолита пожаловалась на свою жизнь после "голой" вечеринки Ивлеевой: "Видите красный глаз?"

Певица призналась, что устала от огорода и хочет вернуться на сценуНедавно Лолита Милявская опубликовала на своей странице в соцсетях видео, где она показывает свой красный глаз и говорит, что это стало следствием двухдневного пребывания в огороде.
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