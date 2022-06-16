ANSA напоминает о необходимости борьбы с амброзией и опасности пренебрежительного отношения к ней

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) напоминает, что в этот период необходимо осознавать важность ответственного отношения, чтобы снизить опасность появления амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia), сообщает Noi.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) напоминает, что в этот период необходимо осознавать важность ответственного отношения, чтобы снизить опасность появления амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia), сообщает Noi.
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