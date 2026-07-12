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Алекс Волкановски – о травме Макгрегора: «Виски делает такие вещи»

Чемпион UFC Алекс Волкановски отреагировал на травму Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329.

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