Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин встретился с юным пациентом из Смоленской областной больницы

Мальчик лежал в детском отделении, куда заглянул с проверкой Василий Анохин В субботу, 15 апреля, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин встретился с маленьким пациентом из областной клинической больницы, которую посещал в конце марта.
Мальчик лежал в детском отделении, куда заглянул с проверкой Василий Анохин В субботу, 15 апреля, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин встретился с маленьким пациентом из областной клинической больницы, которую посещал в конце марта.
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