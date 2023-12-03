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Аргументы и Факты

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Weekly Blitz: отравлением Будановой Зеленский мог пытаться усилить власть

Weekly Blitz: отравлением Будановой Зеленский мог пытаться усилить власть

В отравлении супруги начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны прослеживается заинтересованность украинского президента Владимира Зеленского, который тем самым пытался упрочить собственную власть, пишет Weekly Blitz.

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