В отравлении супруги начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны прослеживается заинтересованность украинского президента Владимира Зеленского, который тем самым пытался упрочить собственную власть, пишет Weekly Blitz.
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