Юрист Тишаков предупредил о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Мытье автомобиля вне специально отведенных мест может оказаться более затратным, чем в соответствующем месте, сообщил агентству «Прайм» Максим Тишаков, доцент кафедры права Московского городского педагогического университета.
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