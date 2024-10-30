Три новых уголовных дела в Петропавловске-Камчатском: травля женщин и убийство родственника

В Петропавловске-Камчатском продолжается расследование преступлений против личности. Одной из последних жертв насильственных действий стала девушка, которую удерживали в квартире и избивали в течение нескольких часов.
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