Масштабный проект реализован на территории Москворецкого парка

Привели в порядок набережные Большого и Малого Строгинских затонов Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка «Москворецкий».
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