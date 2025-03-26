Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Журналист, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Также ранен сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков, в среду, 26 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
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