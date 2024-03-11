Оставьте как есть, или Почему тщательная уборка может только навредить

Многие часами драят свои дома, чтобы в них царила безупречная чистота. Но стоит ли так усердствовать? Эксперты утверждают, что чрезмерное стремление к идеальному порядку может привести в негодность мебель и технику.
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