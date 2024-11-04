В Германии общество устало от антироссийских санкций, показал опрос

Индекс усталости немецкого общества от санкций, введенных против России, Китая и Ирана, вырос до 8,1 балла из 10, заявили авторы инициативы «Остановить санкции», проанализировав результаты опроса среди нескольких тысяч респондентов по всей Германии.
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