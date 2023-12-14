Фигуристка Медведева о скалолазании: я как цирковой медведь на велосипеде

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке по спортивному скалолазанию. Видео с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию опубликовано на YouTube-канале Федерации скалолазания России.
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