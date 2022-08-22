Лазерная эпиляция: за и против, отзывы, возможные последствия

Желание избавиться от волос на теле с каждым годом растет и растет. Если ранее существовали только так называемые «домашние» методы — бритва и воск, то теперь лишиться нежелательной растительности можно в медицинском кабинете, причем навсегда.
Желание избавиться от волос на теле с каждым годом растет и растет. Если ранее существовали только так называемые «домашние» методы — бритва и воск, то теперь лишиться нежелательной растительности можно в медицинском кабинете, причем навсегда.
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