Berg PRESS

562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Давно пора.В Минобороны РФ п...
  • Валентина Литвяк
    Остается только  надеяться, что умный совет будет услышан и реализован.Сатановский: Росс...
  • Alexander Simonov
    Мне очень интересно какое сражение этот "стратег" выиграл? Какую войсковую операцию возглавлял? Автор вероятно старае...России придется с...

Iltalehti: Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в середине мая

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Финляндия и Швеция собираются одновременно подать заявки на вступление в НАТО в период с 16 по 20 мая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх