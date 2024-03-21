Херш назвал проигрышной позицию Байдена по Украине в противостоянии с Трампом

Администрация американского президента Джо Байдена создала своей политикой такой мир, в котором убеждения нынешнего главы Белого дома сыграют против него в ходе предвыборной кампании, главным соперником в которой станет бывший лидер США Дональд Трамп, написал 21 марта в американский журналист Сеймур Херш в статье под названием «Железная пиньята».