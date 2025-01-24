Мелания Трамп оказалась очень стильной Шапокляк

Вокруг Мелании не утихают скандалы – на этот раз резонанс дошел до России. Образ Мелании Трамп на инаугурации был воспринят в России почти точной цитатой образа старухи Шапокляк из известного мультфильма, отчего ее стали называть русской Шапокляк.