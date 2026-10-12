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Новости Тамбова

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В МВД предупредили о мошеннической схеме с возвратом "ошибочных переводов"

В МВД предупредили о мошеннической схеме с возвратом "ошибочных переводов"

Мошенники начали использовать новую схему обмана. Они звонят или пишут сообщения гражданам с просьбой срочно вернуть ошибочно поступившие на банковскую карту деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

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