"Интер РАО" уведомил Пекин об угрозе остановки поставок электроэнергии из-за пошлин

Крупнейший российский энергохолдинг "Интер РАО" может остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, вводимой с 1 октября, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании Александру Панину.