В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию из-за дождя

Спецбригады дежурят на особо "опасных" участках дорог В Барнауле бригады МБУ "Автодорстрой" дежурят на проблемных участках ливневой канализации — с началом осадков специалисты оперативно выезжают на улицы, где чаще всего возникают подтопления.