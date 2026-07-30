В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию из-за дождя

Спецбригады дежурят на особо "опасных" участках дорог В Барнауле бригады МБУ "Автодорстрой" дежурят на проблемных участках ливневой канализации — с началом осадков специалисты оперативно выезжают на улицы, где чаще всего возникают подтопления.
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