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В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию из-за дождя

В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию из-за дождя

Спецбригады дежурят на особо "опасных" участках дорог В Барнауле бригады МБУ "Автодорстрой" дежурят на проблемных участках ливневой канализации — с началом осадков специалисты оперативно выезжают на улицы, где чаще всего возникают подтопления.

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