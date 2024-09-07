Россиянин, найденный мертвым в канаве на Пхукете, совершил суицид

Россиянин, тело которого нашли в канаве на Пхукете, совершил суицид, сообщил Telegram-канал Shot.Труп 27-летнего парня обнаружили возле статуи мистической змеи в Таиланде возле популярного среди российских туристов пляжа Карон.
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