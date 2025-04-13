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Царьград

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Россия и Китай: Товарооборот в 2024 году достиг рекорда в $244,81 млрд

Россия и Китай: Товарооборот в 2024 году достиг рекорда в $244,81 млрд

Россия и Китай продолжают укреплять экономические отношения, несмотря на мировые торговые конфликты. В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $244,81 млрд.

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