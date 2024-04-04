Так что происходит в России? Отъем частной собственности или наказание жуликов?

Блог ПРОСТО О ГЛАВНОМ У наших либералов новая беда. За последние пару лет государству возвращены права на многие активы, владельцы которых получили их, скажем так, не совсем по закону.
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