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Так что происходит в России? Отъем частной собственности или наказание жуликов?

Так что происходит в России? Отъем частной собственности или наказание жуликов?

Блог  ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ У наших либералов новая беда. За последние пару лет государству возвращены права на многие активы, владельцы которых получили их, скажем так, не совсем по закону.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Опять гадишь, но хоть без мата теперь. 🐽
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1 час.
Elena Dmitrieva
У воров
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1 час.
Elena Dmitrieva
🐽
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1 час.

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