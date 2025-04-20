Игорь Гросу: Давайте стремиться вместе строить достойную, процветающую Молдову, уверенную в будущем

Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу поздравил граждан с праздником Светлой Пасхи, облачившись в традиционную молдавскую рубашку — в знак уважения к национальным ценностям, передает Noi.
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