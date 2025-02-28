Обстоятельства гибели Василия Ивановича Чапаева остаются предметом спора даже между современным историками.
Убийца Чапаева. Что стало с есаулом Трофимовым-Мирским?
Комментарии
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Владимир Петрович
Ещё раз убедился, какую роль играет пропаганда. Особенно среди той части народа, которая не знает историю. Назвать Будённого большим героем Гражданской войны - это нонсенс. Исторически на эту роль даже у Троцкого больше шансов. Но из перечисленных исторически это Фрунзе.
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