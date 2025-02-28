Убийца Чапаева. Что стало с есаулом Трофимовым-Мирским?

Владимир Петрович

Ещё раз убедился, какую роль играет пропаганда. Особенно среди той части народа, которая не знает историю. Назвать Будённого большим героем Гражданской войны - это нонсенс. Исторически на эту роль даже у Троцкого больше шансов. Но из перечисленных исторически это Фрунзе.