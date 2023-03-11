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Смородская о фанатах «Локо»: «Мне угрожали, но я им не платила. Им без конца нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего»

Смородская о фанатах «Локо»: «Мне угрожали, но я им не платила. Им без конца нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего»

Ольга Смородская рассказала, что фанаты «Локомотива» требовали у нее денег и угрожали. – У вас была тяжелая история с фанатами «Локомотива».

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