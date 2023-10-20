Хоккейный тренер Канарейкин: "Вашингтон" должен работать под Овечкиным

Известный российский хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о том, что регресс "Вашингтон Кэпиталз" не идет на пользу Александру Овечкину в борьбе за снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге.