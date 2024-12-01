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Трамп угрожает БРИКС пошлинами в случае создания собственной единой валюты

Трамп угрожает БРИКС пошлинами в случае создания собственной единой валюты

Избранный президент США заявил, что пошлины для стран БРИКС в случае создания блоком собственной единой валюты, альтернативной «могучему доллару США», составят 100% и никаких продаж в «чудесную американскую экономику» из этих стран не будет«Пусть ищут другого лоха!» Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами за создание собственной единой валюты, которая могла бы стать альтернативой доллару.

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