Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Фондовый рынок Индии стал четвертым по величине в мире, обогнав Гонконг

Фондовый рынок Индии стал четвертым по величине в мире, обогнав Гонконг

Фондовый рынок Индии стал четвертым по величине в мире, обогнав Гонконг, пишет Bloomberg. Как сообщает агентство, совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия торгов в понедельник, 22 января, составила $4,33 трлн, тогда как у Гонконгской биржи этот показатель оказался на уровне $4,29 трлн.

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