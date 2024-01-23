Фондовый рынок Индии стал четвертым по величине в мире, обогнав Гонконг, пишет Bloomberg. Как сообщает агентство, совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия торгов в понедельник, 22 января, составила $4,33 трлн, тогда как у Гонконгской биржи этот показатель оказался на уровне $4,29 трлн.