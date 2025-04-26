Россия начинает игру по своим правилам: Киев в огне, на подходе новые удары Ирина ВальковаНочь с 23 на 24 апреля 2025 года запомнится как одна из самых масштабных и жестоких в ходе военных действий на Украине.
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