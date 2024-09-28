Ради американца в Питере некрасиво поступили с россиянином. СКА даже прикрывался дружбой с Казахстаном

Ротенберг ругает регламент КХЛ, но «армейцы» виноваты сами.Тони Деанджело ярко дебютировал за СКА. 0+3 в матче с «Северсталью» — это лучший перформанс, который только можно было придумать от звездного американца.
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