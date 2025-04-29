Регина Тодоренко откровенно рассказала о третьей беременности

Вчера в СМИ появилась новость о предполагаемой третьей беременности ведущей Регины Тодоренко. В Сети начали обсуждать округлившиеся формы телеведущей, что вызвало слухи о возможном радостном событии в звездной семье.
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