В Тамбовской области число заболевших ОРВИ снизилось на 20%

Число заболевших ОРВИ в Тамбовской области за прошедшую неделю снизилось на 20%. Этот показатель 2,5 раза ниже значений аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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