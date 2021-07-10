Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯВоенное делоОни стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев Наш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника.Вернуться к статье7413НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЕАлександр ЕньшинК сожалению, Антисоветизм стал государственной идеологией. Вот это точное определение современной власти.Владимир Негодапришло время сволочей , время подлых недоумков ! все эти борцуны борются с Советским наследием , а что-то нового взамен и не могут предложить , предлагать -то и нечего , сами свою историю перечеркиваем , посмотришь , как каждый год задраивают мавзолей да Сталина хают и становит ясно , что впереди ничего хорошего нам не светит !Анатолий ИвановИ прикрываются эти твари тем,что у нас нет идеологии! Идеология,априори,есть всегда!Алексей Григорьев100000 процентов ЗА.Семен ЖаровДля жизни важны НЕ слова (Пусть и ТЕ, ЧТО вызывают у части населения России эйфорию от "наших" современных Властей!), а ПОСТУПКИ постСоветских Властей, которые ярко и образно показаны данной статьёй и комментаторами!!!Гошаажуван гилязовБуржуазная пропаганда перед предстоящими выборами в Госдуму.ММарияОчень правильная статья! Смотреть современные фильмы о ВОВ невозможно! Брехня сплошная, лишь бы бросить какашку в Советский Союз. Как не стыдно артистам играть в этих гнусных фильмах????Татьяна БраунТак и есть. Показывают практически сплошное дерьмо.ММарияТаня, если бы просто дерьмо, а то ведь с антисоветским смыслом. Вот типичный случай - фильм Бондарчука "Сталинград". Думаете о великом подвиге Советского народа? Щас...там вообще этой темы не касаются и не ясно, кто с кем воевал. Там речь о РУССКОЙ женщине, которая трахалась с немцами в окопах Сталинграда. Эти сцены смакуются весь фильм. Вот и вся идея. И это за гос. счёт! К стенке поставить и режиссёра и артистов, которые в этом фильме не побрезговали сниматься.Татьяна БраунСовсем не смотрю современные "шедевры" на военную тему. Как-то была попытка, но в том числе и эти засосно-постельные сцены отбили охоту даже досмотреть.Анатолий РыжакинКак А. В. Исаев сказал: "Отечественные творцы как ни возьмутся снимать - всё время" Бригада" получается. Видимо тема близкая..." Кстати, а командовал войсками НКВД в предвоенный период и в ходе войны генеральный комиссар государственной безопасности, впоследствии Маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия!Анатолий Рыжакин"...С самого начала войны войска НКВД насмерть бились с врагом. До последнего человека сражался 132 батальон войск НКВД в Брестской крепости...: - Поправочка. До последнего человека сражался 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД!Анатолий РыжакинОбратите внимание на дату это священной надписи - 20 июля 1941 года. Между тем, как явствует из боевого донесения заместителя начальника конвойных войск в Белоруссии, город Брест был оставлен частями Красной Армии в 8.00 22 июня 1941 г. после кратковременного боя с вражеской пехотой. То есть воины из состава конвойных войск сражались в Брестской крепости без малого месяц! А Красная Армия ушла на восток ещё рано утром первого дня войны…Анатолий РыжакинВсем хорошо известно, что первыми страшный удар вермахта приняли на себя пограничники. Но никогда не говорят, что они подчинялись Л. П. Берия. Между тем 22 июня первый и самый страшный удар приняли на себя подчинявшиеся Лаврентию Павловичу Берия 47 сухопутных, 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комендатур западной границы СССР от Баренцева до Чёрного моря. И ни одна из 435 пограничных застав самовольно не отошла от занимаемых позиций. Или погибали все вместе, или же оставшиеся в живых отходили при получении соответствующего приказа. Кстати, пограничники были единственными войсками, которые встретили врага более чем организованно, на заранее организованных и хорошо подготовленных рубежах обороны. Более того. Все пограничные войска (как, впрочем, и внутренние) были приведены в полную боевую готовность в 21.30 21 июня 1941 года.Александр ТрофимовЕсли будет война, они все начнут убивать русских суки мерзкиеАлександр ЛяшенкоЭто не кинематограф их демонизирует. Это жадные сценаристы и режиссёры зарабатывают своё бабло,на продаже Родины!Александр МурнаевА кто даёт им эту возможность?Кто оплачивает киносъёмки опоганивающих наших героев?Не министерство культуры?Александр ЛяшенкоДа,грёбаное министерство,но сути это не меняет,мухи всегда на говно слетаются.AKAlexander KostuchenkoВ истории Войны еще очень много "белых пятен". Дойдет очередь и до Героев НКВД. Один кавказский эпос заслуживает целого сериала. А еще хотелось-бы фильмов про настоящие штрафбаты( а не вымышленную пургу про урок и попов, якобы победивших в войне), про кремлевских курсантов полковника Младенцева, про Покрышкина, Кожедуба, Пусэпа и Котина... Список можно продолжать беконечно... Хватит уже говно всякое выдумывать, у нас такая История, что ее на тысячи, если не миллионы правдивых фильмов хватит.Алексей ГригорьевСогласен полностью. Столько вранья, сколько показано в этих фильмах, наверное даже эти янки не показывают. Посмотрите хотя бы фильм "Танки".... Какая ложь... Смотришь и думаешь, почему такое враньё выпустили на экран. А ведь в начале фильма написано, что фильм создан на реальных событиях. Кроме того, что у Главного конструктора фамилия Кошкин и что он на свой страх и риск организовал пробег двух танков из Харькова в Москву, всё ложь. Даже время года и то переврали. Какие то немецкие диверсанты, какие-то бывшие белогвардейцы... БРЕДЮГЮрий ГавриловЭто у них называется художественным вымыслом. имеют право.Только вот почему то этот вымысел превращается в вонючие какашки летящие в сторону истории СССР. Законченные подонки,клеветники ,антикоммунисты и антисоветчики нынешние режиссёры и сценаристы ставящие фильмы о ВОВ.Ильмира ЗалееваВечная память всем, кто отдал свою жизнь, чтобы мы жили, а также тем, кто жил после войны и живёт сейчас. Мы помним. Пусть земля им будет пухом.Nikolay StepanovАвтор абсолютно прав!Наум НаумовНу воевали, ну погибали, ну не сдавались и что! Фашисты тоже воевали, погибали и не сдавались, так что теперь рассказывать, какие фашисты были честные, порядочные, мудрые и справедливые?! Не надо путать квадратное и зелёное.Александр ЛяшенкоСам понял,что ты,и поэтому анонимно написал.Наум НаумовНу, если ты не понял что я написал, я тебе сочувствую, но помочь ни чем не смогу.Александр ЛяшенкоДобавь ка к своей фамилии "За" и все вопросы к твоему посту сами исчезнут.Заодно расшифруют твоё "квадратное и зелёное" содержимое,может быть...Наум НаумовТо, что человека призвали в армию и заставили воевать, под угрозой расстрела, ничего не говорит о качествах Души и личности этого человека. Всех заставили воевать, не только нквдэшников. Если ты такой фантазёр и можешь нафантазировать о том, какими хорошими, честными и порядочными были нквдэшники, и все кто воевал, ну и флаг тебе, фантазируй и дальше. А мне не довелось услышать про них что-то хорошее.Александр ЛяшенкоИзвини,но ты,паразит,не помнящий о чём статья! Здесь не сборище Коль-уренгойских,или ты о баварском тоскуешь,но сегодня это не проблема.Бери биле,оно твоё,заливайся.Наум НаумовЭто ты демагог. НКВД, это вооружённые боевики большевисткой банды. Руками НКВД, большевиские упыри, проводили массовые чистки, убийства, расстрелы, отправку в лагеря, присмотр за заключёнными в лагерях, организацию несчастных случаев и прочую преступную деятельность. Чего в нквдшниках хорошего?! Или тебе в 90х, коммунизмом мозги отшибло и ты как мальчик с уренгоя восхваляешь бандитизм и бандитов 90х?!Александр ЛяшенкоТы не выкручивайся и стрелки не переводи.Колю-уренгойского ты мысленно помянул,написав:"Фашисты тоже воевали, погибали и не сдавались" пустил здесь слезу о 90х. Твои упыри,назови их фамилии,как воевали,что то мне подсказывает, ты "русскоязычный"Наум НаумовЭто ты про колю уренгойского и про то, какие хорошие фашисты, которые воевали, не сдавались, умирали. Я же тебе говорю, про НКВД который был вооружённой силой большевисткой банды, с помощью НКВД, Ленин и Сталин осуществляли свои злодеяния в России и в СССР.Александр ЛяшенкоПаразит,ты с какой целью мне своё приписываешь? Укажи,где я написал о "хороших" фашистах! Я взял выдержку из твоего поста,в котором ты,как коля-уренгойский,оплакивал: "Фашисты тоже воевали, погибали и не сдавались" это твои слова,ещё раз требую: Укажи,где я написал о "хороших" фашистах!Наум Наумов"""""""""воевали, погибали и не сдавались""""""""" это не у тебя, а в тексте автора, который таким образом аргументирует порядочность нквдэшников. А ты лишь согласился с таким аргументом автора. Или ты, вообще, статью не удосужился прочесть?!Александр ЛяшенкоЯ понял.ты просто.идиот! Хватит тебе тусовать тексты свои,автора и мои! Лечись,убогий и мне больше не пиши,пока не вылечишься.Наум НаумовЕсли тебе кажется, что ты споришь с идиотом, можешь не сомневаться, он делает то же самое. Только ты лечиться не ходи, врачи уже не в силах тебе помочь.ЮГЮрий ГавриловТут вопрос кто за что воевал. Мы за свободу и независимость своей Родины,Фашисты со всей европы за то,чтобы поработить наш народ,заграбастать национальные богатства СССР. Ну впрочем вам то разницы нетЮГЮрий ГавриловУ меня отец сам пошёл на фронт,когда ему исполнилось 17 лет в 1943г.Никто не принуждал.ЮГЮрий ГавриловИ как только тебя то не зачистили? А надо бы было.Наум Наумов"""""""Тут вопрос кто за что воевал. Мы за свободу и независимость своей Родины,""""""" А 17сентября 1939 года. СССР вторгся на территорию Польши, отстаивая свою свободу и независимость?Александр ЛяшенкоТут нет вопроса,ответ ясен,кто и что ты.Наум НаумовНу вот сам видишь, у тебя был шанс понять, что ты сумасшедший, но ты свой шанс упустил.Александр ЛяшенкоЗаумов,у тебя запор мысли,понос слов.Клинический идиотизм у тебя,на 3(три) буквы свали.Юрий ГавриловМы просто заняли свои территории по праву нам всегда принадлежавшие.Наум НаумовА что за право было у СССР, на территории, которые союз просто занял? И с каких это пор, оккупация военным путём, соседних территорий, называется, просто занял. Кстати, и Гитлер, тогда, просто занял советские территории, принадлежавшие ему по праву?!Юрий ГавриловЧто значит : просто занял? Всё это когда то наше было.Во времена былые. Вернули своё.Наум Наумов"""""""""Вернули своё."""""""""" А что своё у нас было в Польше?Виталий ГрицковСтояли насмерть - пишется слитно. Смотреть на смерть, посылать за смертью - пишется раздельно. Эх, автор, автор...Александр ЛяшенкоАвтор писал в порыве,а ты сидя на унитазе анализируешь,разные у тебя с ним позы.Подорвёшься с горшка,моча в голову тебе ударит,и неизвестно,чего ты накропаешьEKevgeniy korchashnikovДерьмо всегда стремится испачкать чистое, святое. Настоящие мастера уходят, а на их месте появляется в огромном количестве гниль.Татьяна Михайловна Войтенко (Борисенко)Читайте Богомолова "В августе сорок четвёртого". Мощная книга!Johann H246fnerСергейСергейСергейСергейОМолег мотынгаВина не кинематографа - что сверху прикажут, то и покажут !Александр ЛяшенкоТы это написала,потому.что "русскоязычная".ОМолег мотынгаДа, "уважаемый" пи...ор !Александр ЛяшенкоЗаметь,ты,сучье вымя, начала первая!ОМолег мотынгаЗаметил, пид....онка!Александр ЛяшенкоВот и хорошо,следи за собой за метлой своей.ЮГЮрий Гавриловне надо снимать вину с тех кто непосредственно снимает это дерьмо на плёнку.ОМолег мотынга.... и Вы правы.sergey astarshkinНет не сверху.. это уже сами подленькие душонки ,кто держит нос по ветру ... то что пользуется спросом..РЗРудольф ЗахарянСегодня порочить всё советское стало модным и правильным и, в то же самое время, на государственном уровне процветает откровенное лицемерие, с одной стороны, идя навстречу этим подлым веяниям, а с другой стороны, устраивая марши Бессмертных полков...Наум НаумовДа. Рассказывать правду о СССР, сейчас стало модно и правильно, поскольку пациенты с коммунизмом головного мозга и их за океанские партнёры, проводят оголтелую пропаганду против нынешней России, продвигая советскую демагогию и мифологию о прекрасной жизни в период красной чумы и, как всё плохо здесь и сейчас.ЮГЮрий ГавриловСтало быть ты и такие как ты теперь патриоты? Думаю таки правда истории восторжествует и таким "патриотам" будет отведено место там где и положено им.Наум НаумовТы бы лучше рассказал, какими хорошими были нквдэшники, какие благие дела сделали для советского народа, какие благостные плоды принесли их деяния? А то, ругаешь киношников, как сумасшедший, с коммунизмом головного мозга, не приводя никаких доказательств.Юрий ГавриловДа это ты умалишённый на почве антикоммунизма и антисоветизма.Наум НаумовИ как Вы можете аргументировать эти ваши феерические фантазии?Юрий ГавриловА мне нужно аргументировать что то? Это вряд ли.Наум НаумовНу так на то они и сумасшедшие, что им не надо ничего аргументировать, сказал и сказал, а что сказал, и не важно.Комментировать
Свежие комментарии