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Парламентская газета

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Сенатор Гибатдинов анонсировал законопроект о регулировании квестов

Сенатор Гибатдинов анонсировал законопроект о регулировании квестов

В Совете Федерации подготовили законопроект, устанавливающий правила для организаторов квестов. Об этом в соцсетях 25 июля сообщил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

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