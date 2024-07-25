Сенатор Гибатдинов анонсировал законопроект о регулировании квестов

В Совете Федерации подготовили законопроект, устанавливающий правила для организаторов квестов. Об этом в соцсетях 25 июля сообщил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
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