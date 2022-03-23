Кессиэ не получит подписной бонус в «Барселоне» – поэтому клуб смог дать ему высокую зарплату

Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ станет игроком «Барселоны» по завершении сезона. Летом истекает срок контракта 25-летнего хавбека с «россонери», он станет свободным агентом.

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