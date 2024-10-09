КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и укрепит границы

Власти КНДР перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу в крепость. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление генштаба Корейской народной армии (КНА).
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