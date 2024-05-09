Враг будет разбит. Победа будет за нами! 9 мая - день, который каждый русский встречает с особым чувством

9 мая - день, который каждый русский встречает с особым чувством. Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о том, что сегодня мы в одном строю с теми, кто сражался против гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны.
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