Макрон готов созвониться с Путиным: ждёт согласия Зеленского и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность обсудить актуальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, но только при согласии украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии