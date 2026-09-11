В Украине сейчас работают почти 660 000 ФЛП в сфере розничной торговли

В Украине сейчас работают 659 090 ФЛП в сфере розничной торговли. После нескольких лет нестабильной динамики малый бизнес в ритейле в 2026 году снова начал расти: за первые восемь месяцев количество новых предпринимателей превысило число закрытых на 8 196.