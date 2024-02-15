Венесуэла потребовала покинуть страну офис верховного комиссара ООН по правам человека

Министерство иностранных дел Венесуэлы в четверг, 15 февраля, заявило, что сотрудники офиса верховного комиссара ООН по правам человека должны покинуть страну в течение 72 часов в связи с «атаками на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа» – сообщают СМИ.