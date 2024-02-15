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Венесуэла потребовала покинуть страну офис верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэла потребовала покинуть страну офис верховного комиссара ООН по правам человека

Министерство иностранных дел Венесуэлы в четверг, 15 февраля, заявило, что сотрудники офиса верховного комиссара ООН по правам человека должны покинуть страну в течение 72 часов в связи с «атаками на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа» – сообщают СМИ.

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