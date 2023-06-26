Танки Leopard 1A5DK и БМП Marder очень быстро превратятся в металлолом

Более 100 БМП Marder Германия намерена отправить вооруженным формированиям киевского режима. Как сообщает телеграм-канал блога bmpd со ссылкой на немецкие источники, в настоящее время ВСУ уже получили 40 таких боевых машин пехоты.
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