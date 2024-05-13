Никитин о «Локомотиве» и 0-4 в финале Кубка Гагарина: «Я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Не справился, это больше всего раздражает»

Ярославский клуб уступил «Металлургу» в решающей серии со счетом 0-4. У «Локомотива» была более длинная пауза перед финалом после 4-0 в серии с «Трактором» в полуфинале, так как магнитогорцы сыграли 7 матчей с «Автомобилистом».