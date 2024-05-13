НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Никитин о «Локомотиве» и 0-4 в финале Кубка Гагарина: «Я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Не справился, это больше всего раздражает»

Ярославский клуб уступил «Металлургу» в решающей серии со счетом 0-4.  У «Локомотива» была более длинная пауза перед финалом после 4-0 в серии с «Трактором» в полуфинале, так как магнитогорцы сыграли 7 матчей с «Автомобилистом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх