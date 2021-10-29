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Сотрудники ППС Северной Осетии во время патрулирования спасли мужчину с сердечным приступом

Несколько дней назад сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владикавказу как обычно заступили на дежурство по охране общественного порядка.

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