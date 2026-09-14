Futures Slide As Tech Tumbles On Fears Of AI Slowdown, Oil Jumps US futures are sliding, dragged by fears of a possible AI development slowdown as well as higher oil prices (Brent > 108), though bond yields are not reacting yet (10Y yield still under 5%).
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