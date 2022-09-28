Закон, порядок, государство

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В Смоленской области «мобильные» госуслуги ГИБДД помогают экономить время и деньги автовладельцев

Для удобства автовладельцев сотрудники ГИБДД направляются на специально оборудованном автобусе в населенные пункты, где нет регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, и оказывают гражданам государственные услуги.

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