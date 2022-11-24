Мировое обозрение

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    почему никто не скачет?В Киеве восстанов...
  • Валентин Щербаков
    А почему Латвия до сих пор не выпускает наши удобрения, а мы снова поверили лжецу Гутерришу...Зерновую сделку п...
  • Дмитрий Марченко
    украина превращается в запердяевку, какой она и была до Ленина, который электрофицировал этот убогий край земли русскойНа Украине сегодн...

Европа будет терпеть до последнего… европейца?

Европа будет терпеть до последнего… европейца?

Одним летним вечером далёких ныне нулевых мы с друзьями коротали время во дворе. Медленно плавясь вместе с асфальтом, мы потягивали ледяное пиво из пластиковых стаканчиков и отпускали типичные студенческо-юношеские шутки в сторону друг друга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх