Европа будет терпеть до последнего… европейца?

Одним летним вечером далёких ныне нулевых мы с друзьями коротали время во дворе. Медленно плавясь вместе с асфальтом, мы потягивали ледяное пиво из пластиковых стаканчиков и отпускали типичные студенческо-юношеские шутки в сторону друг друга.