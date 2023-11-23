Получен теплоизоляционный материал из отходов обогащения алмазов

Исследование представлено в журнале Ceramics. В 2016 годы правительство России приняло стратегию инновационного развития строительной отрасли до 2030 года, которая в том числе определила несколько характеристик современных строительных материалов.
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