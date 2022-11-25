В США запретили импортировать китайское оборудование компаний Huawei и ZTE

Власти США запретили ввозить в страну и продавать ряд телекоммуникационного оборудования из Китая. Так, Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз продукции компаний Huawei, ZTE, Hytera и еще некоторых китайских компаний.
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